FC Barcelone, PSG - Mercato : Xavi lâche une double bombe sur Messi

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Alors que le FC Barcelone fait tout son possible pour faire revenir Lionel Messi cet été, l'entraîneur blaugrana, Xavi, s'est exprimé sur le possible retour de la Pulga au Camp Nou, dans un entretien accordé au quotidien catalan Sport, affirmant qu'il était toujours en contact avec lui mais que son retour dépendait de son ancien coéquipier.

"Ça dépend de Messi"

"Oui, je lui parle toujours. C'est vrai qu'on a réussi à gagner des titres après l'ère-Messi, et c'est super et mérité. Barcelone a survécu. Je pense qu'on a bien reconstruit l'équipe, et gagné la Supercoupe et le championnat sans le meilleur joueur. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de Léo, mais de par la relation que j'ai avec lui, j'ai été clair avec lui. Les portes lui sont ouvertes s'il veut venir. Je n'ai aucun doute en tant qu'entraîneur, je pense qu'il peut nous apporter beaucoup. Il apportera du talent, la dernière passe, les buts. Dans le dernier tiers, c'est un joueur de différence. Il ne fait aucun doute que Messi nous apportera beaucoup. Mais ça dépend de lui... Messi a le dessus maintenant", a lâché Xavi dans des propos rapportés par Onze Mondial.

🔴 | #EntrevistaSPORT



🧐 Xavi ha atendido a SPORT y se ha referido a cómo está el posible regreso de Messi



✍️ @didacpeyret @sergidejuan9 @DBR8 https://t.co/KpPT6f6Kfr — Diario SPORT (@sport) May 29, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Dans un entretien accordé au quotidien catalan Sport, l'entraîneur du FC Barcelone Xavi, s'est exprimé sur le possible retour de Lionel Messi au Barça, affirmant qu'il était toujours en contact avec lui.

Fabien Chorlet

Rédacteur