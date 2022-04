FC Barcelone, PSG : Messi, Haaland, Dembélé... Laporta fait de nouvelles annonces fracassantes !

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Joan Laporta joue à un drôle de jeu. En début de semaine, le président du FC Barcelone a fermé la porte à un retour de Lionel Messi en Catalogne. « La relation est moins fluide, maintenant il est à Paris, a-t-il reconnu au micro de la RAC1. Je ne lui parle plus comme avant. Ses proches regrettent Barcelone mais je n'ai reçu aucun message de Leo ou de son entourage au sujet d’un possible retour. Pour le moment, nous n'envisageons pas cette option. Nous construisons une jeune équipe qui commence à travailler mais Leo est Leo, c'est le meilleur joueur du monde. Les portes du Barça lui seront toujours ouvertes. »

Cette dernière phrase augurait visiblement de ce que le le patron du Barça a affirmé hier soir : il ouvre désormais la porte à Messi ! « Si Leo veut parler avec moi d’un éventuel retour au Barça, j’en serais enchanté », a-t-il avoué dans un entretien diffusé sur la TVE. Avant d’évoquer le cas Eerling Haaland. « L’institution est au-dessus de tout et nous ne feront aucun recrutement qui vienne altérer notre système salarial, a-t-il poursuivi. Nous voulons maximiser notre équipe plus que nos individualités. Donc je ne donnera aucun nom parce que cela aurait pour effet de faire grimper son prix sur le marché des transferts et cela ne servirait pas les intérêts du Barça. »

Laporta s’est enfin penché sur le dossier Ousmane Dembélé en ouvran la porte d’une prolongation. « Ousmane sait ce que nous voulons, a-t-il commenté. Nous avons une bonne relation avec lui et il est clair que Xavi a su trouver la place qu’il lui faut et que cela commence à fonctionner. Nous sommes fiers de lui, il se sent estimé. En plus, l’arrivée d’Aubayemang le rend heureux. Mais, j’insiste, il y a un nivellement des salaires... Nous n’aurons néanmoins aucun inconvénient à parler avec son agent le moment venu. »

Joan Laporta : « Les portes du Barça seront toujours ouvertes à Messi. » — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) April 1, 2022

Pour résumer Alors qu’il avait écarté l’hypothèse d’un retour de Lionel Messi (PSG, 34 ans) au FC Barcelone en début de semaine, Joan Laporta a semble-t-il fait un peu marche arrière cette nuit en Espagne ! Ousmane Dembélé et Erling Haaland sont aussi évoqués.

Bastien Aubert

Rédacteur