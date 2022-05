FC Barcelone, PSG, Real Madrid : l’avenir d’Haaland annoncé cette semaine !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Erling Haaland ne sera plus un joueur du Borussia Dortmund la saison prochaine. Le buteur norvégien va quitter le club allemand pour rejoindre un top club européen. Haaland ne manque pas de concurrent et possède de nombreuses, comme celle du Real Madrid ou encore du FC Barcelone, offre sur la table pour une arrivée. Alors que la fin de saison approche, une annonce pour son futur devrait avoir lieu cette semaine.

Selon Nicolo Schira, Erling Haaland a trouvé un accord pour rejoindre Manchester City lors du mercato estival. L’annonce officielle devrait être faite par le club anglais cette semaine. Les deux parties sont tombées d’accord depuis le 13 avril dernier. Haaland ne signera donc pas en Espagne et refuse le Real Madrid ainsi que le Barça.

Official announcement for Erling #Haaland to #ManchesterCity from #BVB expected in the next days. Done Deal since last week and agreement reached last April 12! #transfers #MCFC https://t.co/GzNwn3HCXt