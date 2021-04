FC Barcelone, PSG, Real Madrid - Mercato : Haaland met une pression insoutenable sur Messi

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan de Ronald Koeman à la loupe

MUNDO DEPORTIVO : « La grande occasion »

Mundo Deportivo met la pression sur le FC Barcelone, qui peut revenir à un petit point de l’Atlético Madrid en cas de victoire au Camp Nou ce soir contre Valladolid (21h). On apprend par ailleurs ce qu’Erling Haaland demande au club catalan pour signer au mercato : 20 millions d'euros de commission pour l'agent, 20 millions pour le père de l'attaquant de Dortmund, 30 millions d'euros de salaire annuel net pour le joueur et en prime, l'assurance que Lionel Messi reste cet été !

SPORT : « La Liga explose »

SPORT revient sur la défaite de l’Atlético Madrid hier contre le FC Séville (0-1) mais aussi sur la polémique raciste survenue lors du match entre le FC Valence et Cadix. L’ancien défenseur de l’OL Mouctar Diakhaby aurait été victime de propos déplacés d’un adversaire.

AS : « Dans le rouge vif »

L’Atlético Madrid est aussi à l’honneur chez AS, qui relance le suspense en tête de la Liga avec trois équipes qui se tiennent en trois points. Le quart de finale de Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool est mis à l’honneur. Marco Asensio et Vinicius Junior seraient les élus pour accompagner Karim Benzema en attaque.

MARCA : « Tu n’es pas seul »

Marca consacre sa Une du jour à la polémique raciste du week-end et apporte son total soutien à Diakhaby. Le corps arbitral espagnol semble aux antipodes de ce mouvement de solidarité. « Ils nous ont dit qu’on perdrait trois points, voire plus si on sortait du terrain », a expliqué le défenseur José Gaya après que les joueurs du FC Valence ont quitté la pelouse en guise de protestation.