FC Barcelone, PSG, Real Madrid - Mercato : le Barça baisse les bras pour Haaland !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Il paraît que Joan Laporta a fait d'Erling Haaland sa priorité pour la prochaine intersaison. Le président du FC Barcelone voudrait ainsi faire oublier à ses socios le départ de Lionel Messi avec le recrutement du prodige du Borussia Dortmund. Sauf que son vice-président économique, Eduard Romeu, a fait une révélation à Sport qui semble torpiller les chances des Blaugrana face au PSG, à Manchester City ou au Real Madrid.

"Il est très important que le Barça récupère le modèle qu'il n'aurait jamais dû abandonner, avec la Masia comme colonne vertébrale de l'équipe et les stars en complément. Je me dois à un exercice de prudence : nous ne pourrons pas recruter les meilleurs joueurs du monde dans les deux années qui viennent. Pour le moment, nous avons d'autres priorités : baisser les salaires et les mettre au niveau des tarifs du marché. Voilà le handicap que nous avons par rapport aux autres clubs." Sauf que dans deux ans, Haaland devrait être lié à un autre club !

#FCB 🔵🔴 #EntrevistaSPORT 🚨



💥 El vicepresidente económico repasa la delicada situación financiera del Barça



💪 Eduard Romeu, uno de los hombres fuertes de la directiva de Laporta, pide confianza a los socios en una semana 'vital'



✍️ @jcarnesempere https://t.co/aYcQWFjDLu — Diario SPORT (@sport) October 13, 2021