FC Barcelone, PSG, Real Madrid - Mercato : le nouveau Ronaldo a choisi son futur club !

Après le dossier Endrick, qui avait agité le football européen pendant des semaines avant que le buteur de Palmeiras ne s'engage officiellement avec le Real Madrid, voici Vitor Roque ! Le scénario est à peu près le même et les clubs concernés aussi. Il s'agit d'un attaquant de 18 ans évoluant à l'Athletico Paranaense, suivi par le Real, le FC Barcelone et le PSG. Un joueur qui ressemblerait à Ronaldo Fenomeno dans le jeu, la légende ayant validé la comparaison et assuré que son successeur ferait une grande carrière, notamment parce qu'il a la tête bien faite.

Mais contrairement à Endrick, qui était allé visiter les installations du Barça et du Real, Roque a fait un choix pour son avenir : "Le FC Barcelone est un club énorme dans lequel tous les enfants rêvent de jouer. Il donne tout le temps aux jeunes de son centre la possibilité de jouer, il est différent des autres... J'essaie de faire du mieux que je peux avec l'Athletico Paranaense. Je sais que le Barça et d'autres clubs sont intéressés mais je préfère me concentrer sur moi. J'ai un contrat ici jusqu'en 2027...". Et une valeur estimée à 14 M€ par Transfermarkt. Mais vu la liste de ses courtisans, son indemnité de départ devrait être largement supérieure !