FC Barcelone, PSG, Real Madrid - Mercato : un coup de sang de Lewandowski envers sa direction ?

Chaque jour qui passe semble rapprocher un peu plus Robert Lewandowski de Barcelone, où l'attend un contrat de trois ans. En Allemagne, Bild annonce en effet que le buteur polonais est entré en conflit ouvert avec les dirigeants du Bayern Munich, Oliver Kahn et Hasan Salihamidzic. La première raison est que les deux hommes, qui président aux destinées sportives du plus titré des clubs outre-Rhin, n'ont toujours pas entamé de négociations avec lui pour une prolongation. La dernière fois qu'ils l'ont vu, ils lui auraient parlé de tout sauf de son contrat, alors qu'ils ont forcément entendu les rumeurs l'envoyant en Espagne et surtout qu'ils n'ont pas hésité à proposer de nouveaux baux à Manuel Neuer et Thomas Müller.

Il veut 2 ans de plus et une augmentation

Autres motifs de crispation pour Lewandowski, le fait que Kahn et Salihamidzic auraient fait savoir dans les médias qu'il était hors de question de proposer plus d'un an au buteur de 33 ans et encore moins une augmentation de salaire. Or, lui voudrait deux années et passer de 24 M€ annuels à 30 M€... Interrogé mardi soir, avant le match contre Villarreal (1-1) sur l'avenir de sa star, Oliver Kahn aurait assuré que Lewandowski serait toujours au Bayern la saison prochaine ! Ce procédé, qui ressemble à celui utilisé par Nasser al-Khelaïfi avec Kylian Mbappé l'été dernier pour le contraindre à prolonger, n'a fait qu'énerver le joueur. D'ailleurs, celui-ci a été le premier à quitter l'Allianz Arena mardi après l'élimination de la Champions League, ce qui n'est pas son genre.

Enfin, il n'a pas échappé à Robert Lewandowski que même si ses dirigeants font comme si de rien n'était, ils ont déjà pris des contacts avec des successeurs (Sesko de Salzbourg, Kalajdzic de Stuttgart et Schick de Leverkusen). La sensation d'être pris pour un imbécile est grande chez le Polonais, qui semble plus déterminé que jamais à aller voir ailleurs au terme de la saison. Tout bénéfice pour le Barça !

Pour résumer Sous contrat jusqu'en 2023, Robert Lewandowski a des exigences pour prolonger au Bayern Munich, auxquelles ses dirigeants ne souhaitent pas accéder. Leur attitude est d'ailleurs à la limite de la provocation, ce qui a entraîné une grosse colère du Polonais.

