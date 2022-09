FC Barcelone, PSG, Real Madrid, Stade Rennais : le grand jour pour Endrick ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Depuis le début de l'année 2022, les médias européens parlent régulièrement du jeune attaquant brésilien Endrick. A 16 ans, celui-ci fait des merveilles avec les équipes de jeunes de Palmeiras. Le Real Madrid, le FC Barcelone, le PSG ou le Stade Rennais sont sur les rangs et lui ont fait la cour. Interrogé, le joueur a fait savoir qu'il adorait les deux géants espagnols, sans émettre toutefois de préférence, histoire de ne fermer aucune porte. Mais il a encore le temps pour prendre une décision puisqu'il n'a pas le droit de s'engager officiellement avec un club en dehors du Brésil avant sa majorité.

Ces histoires de transfert feraient presque oublier l'essentiel : Endrick n'a toujours pas joué chez les professionnels ! Mais le grand saut devrait avoir lieu ce dimanche ! Les médias brésiliens assurent en effet qu'Abel Ferreira devrait faire appel à lui pour le derby contre Santos. Non seulement Endrick s'est entraîné toute la semaine avec le leader de l'actuel championnat brésilien mais, en plus, il n'a pas été convoqué pour le match des moins de 20 ans. Il devrait donc être dans le groupe des doubles tenants de la Copa Libertadores et, si tout se passe bien contre Santos, faire ses premiers pas au plus haut niveau.