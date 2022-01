FC Barcelone, PSG, Real Madrid : un coup d’avance pour Laporta avec Haaland ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan de Ronald Koeman à la loupe

Le Borussia Dortmund n'a toujours pas fait une croix sur Erling Haaland. L'attaquant norvégien est sous contrat jusqu'en 2024 et le club de la Ruhr lui a proposé de rester une saison supplémentaire moyennant un salaire astronomique. Mais les dirigeants du BvB ne sont ni sourds, ni aveugles. Ils voient bien que leur joueur est courtisé par de très grandes écuries aux quatre coins de l'Europe.

C'est la raison pour laquelle ils ont prévu une réunion avant février avec Erling Haaland, son père et son agent, Mino Raiola, pour mettre les choses au clair. Selon Sport Bild, le rendez-vous devrait avoir lieu la semaine prochaine. A cette occasion, le Norvégien et ses représentants devraient faire savoir au Borussia qu'ils comptent aller voir ailleurs en fin de saison.

Le FC Barcelone est en pole position dans ce dossier, à condition qu'il trouve la somme nécessaire (on parle d'une clause de départ comprise entre 75 et 90 M€) pour l'arracher au Borussia. En tout cas, Haaland a fait comprendre à un fan, lors de ses dernières vacances, que son avenir se situait en Espagne, ce qui laisse peu de chances au PSG et à Manchester City de l'accueillir, même si les Citizens sont prêts à beaucoup pour l'accueillir.