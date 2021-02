FC Barcelone, PSG, Real Madrid : une nouvelle révélation XXL sur Messi, Alaba a fait son choix

MARCA : « Rummenigge valide l’arrivée d’Alaba au Real Madrid »



Marca se délecte des dernières déclarations de Karl-Heinz Rummenigge hier au sujet du futur de David Alaba, le président du Bayern Munich confirmant le départ de son défenseur autrichien cet été pour le Real Madrid. Le PSG peut donc se rasseoir.

AS : « Deux ans sans recruter »



AS a analysé le mercato du Real Madrid des deux dernières années et en vient à la conclusion qu’il n’a fait signer aucun joueur depuis Ferland Mendy ! Le latéral gauche était arrivé en provenance de l’OL en juin 2019. Pas moins de 300 millions d’euros avaient été déboursés cet été-là. Par ailleurs, on apprend que tout le FC Barcelone se met en branle pour soutenir Lionel Messi après les fuites sur son contrat en or.

SPORT : « Messi génère 235 610 000 euros »

SPORT ne veut pas laisser passer le feuilleton sur le contrat en or de Lionel Messi et a fait les comptes. Selon le journal catalan, en écho aux dires de Joan Laporta, l’attaquant argentin génèrerait un bénéfice de 235 610 000 euros en trois ans. De quoi amortir ses émoluments faramineux. Là aussi, le vestiaire semble soudé avec le capitaine blaugrana.

MUNDO DEPORTIVO : « Pedri record »

Mundo Deportivo s’attarde enfin sur le phénomène Pedri, qui a égalé en chipant 12 ballons contre l’Athletic Bilbao dimanche (2-1) un record vieux de 14 ans au FC Barcelone. MD insiste : son caractère offensif inné, son sens du sacrifice et sa connexion naturelle avec Messi en font déjà un pion essentiel dans l’entrejeu dessiné par Ronald Koeman.