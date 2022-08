FC Barcelone, Real Madrid : feu vert pour deux nouvelles recrues au Barça, Ancelotti s'enflamme pour son équipe

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Sport : "Je suis là pour Xavi"

Comme on pouvait s'y attendre, le quotidien catalan, Sport, fait ce mardi sa Une sur Jules Koundé, qui a été présenté ce lundi au FC Barcelone, et revient sur la cession de 24,5% de Barça Studios à la société Socios.com pour un montant de 100 millions d'euros. Avec cette nouvelle rentrée d'argent, les dirigeant barcelonais devraient pouvoir signer les défenseurs de Chelsea, César Azpilicueta et Marcos Alonso.

🎙️ Koundé: "Estoy aquí por Xavi"



Mundo Deportivo : "Fou du Barça"

Même son de cloche du côté de l'autre journal catalan, Mundo Deportivo, qui se montre comme Sport étrangement calme sur les rumeurs d'un retour de Lionel Messi au Barça.

AS : "Coup de volant"

Alors que le pilote de Formule 1, Fernando Alonso, qui s'est engagé avec Aston Martin, fait la Une d'AS, le journal madrilène a consacré des encadrés sur le départ de l'attaquant du Real Madrid, Borja Mayoral, pour Getafe, et sur le retour en forme de l'ancien défenseur central des Merengue, Sergio Ramos, buteur lors de la victoire ce dimanche du PSG face au FC Nantes (4-0) lors du Trophée des Champions.

Marca : "Coup de volant d'Alonso"

Même Une et même titre de Marca, qui annonce par ailleurs que l'entraîneur de la Casa Blanca, Carlo Ancelotti, estimerait qu'il a fait une meilleure pré-saison que l'an dernier et qu'il a un effectif plus complet.