FC Barcelone, Real Madrid : l'Europe s'arrache Ansu Fati, Ancelotti a choisi le remplaçant de Benzema

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Sport :

On commence par la presse catalane et Sport, qui s'attarde sur le match ce dimanche (21h) entre le FC Barcelone et le FC Séville et revient sur les déclarations de Xavi en conférence de presse d'avant-match. "Je ne me sens pas favori pour la Liga, je me sens candidat."

Mundo Deportivo :

Même son de cloche du côté de Mundo Deportivo, qui annonce, par ailleurs, qu'après Manchester United, c'est le Bayern Munich, Arsenal et Tottenham qui seraient intéressés par l'attaquant du Barça, Ansu Fati.

Marca :

Du côté de la presse madrilène et de Marca, on s'attarde sur le déplacement ce dimanche (14h) du Real Madrid à Majorque. Un match que manquera Karim Benzema, touché à l'arrière de la cuisse droite.

AS :

Pour remplacer Karim Benzema à la pointe de l'attaque merengue contre Majorque, Carlo Ancelotti devrait faire confiance à Rodrygo, selon les informations d'AS.