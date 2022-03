FC Barcelone, Real Madrid : la prolongation de Dembélé au Barça est relancée, Mbappé et Haaland inquiètent les Merengue

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Sport : "Dembélé, prolongation ouverte"

Sport fait ce mardi sa Une sur Ousmane Dembélé, qui pourrait encore prolonger son contrat avec le Barça. En effet, le président blaugrana a de nouveau ouvert la porte à une prolongation de l'ailier droit français. "Ousmane Dembélé connaît notre proposition et on a toujours voulu qu'il reste, on espère qu'à la fin de la saison il reviendra sur sa décision", a confié ce lundi Joan Laporta au micro de la Cadena SER.

Mundo Deportivo : "Pedrimania"

Mundo Deportivo fait lui sa Une sur le milieu de terrain du FC Barcelone, Pedri, qui n'en finit plus d'impressionner et qui a été comparé à Andres Iniesta par Xavi après la victoire ce dimanche du Barça face à l'Athletic Bilbao (4-0). "Je veux souligner sa compréhension du football. Il ne perd jamais le ballon, il se déplace toujours entre les lignes derrière les adversaires. Il me rappelle beaucoup Iniesta, il fait la différence, c'est une merveille. Il est simplement magique à voir. Je n'ai pas vu beaucoup de talents comme ça."

Marca : "Offensive du PSG pour Mbappé"

De son côté, Marca parle du dossier Mbappé et s'inquiète de l'offensive du Paris Saint-Germain pour prolonger l'attaquant parisien.

AS : "La blessure de Haaland inquiète"

AS s'attarde lui sur la blessure d'Erling Haaland. Courtisé par les plus grands clubs européens dont le Real Madrid et le Barça, l'attaquant du Borussia Dortmund souffre toujours d'un problème musculaire et n'a plus joué depuis le 22 janvier et une victoire contre Hoffenheim (3-2). Un nouveau pépin physique pour le Norvégien qui inquiète en Allemagne et à Bernabéu.

