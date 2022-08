FC Barcelone, Real Madrid : le Barça revient à la charge pour un ancien du PSG, 5 Merengue dont Benzema bientôt récompensés

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Mundo Deportivo : "Stellaire"

La quotidien catalan, Mundo Deportivo, se languit du match caritatif qui aura lieu ce mercredi entre le FC Barcelone et Manchester City, dont les fonds récoltés seront destinés à la recherche et aux avancées pour combattre la maladie ELA.

Sport : "Bien plus qu'un match"

Ce match amical entre les Blaugrana et les Citizens fait également la Une de Sport, qui annonce par ailleurs que le Barça serait en pleine négociation avec le Borussia Dortmund pour échanger Sergiño Dest et Thomas Meunier.

Marca / AS : "La cerise sur le gâteau"

Du côté de Marca et AS, on s'attarde sur les récompenses qui seront attribués ce jeudi à Carlo Ancelotti (meilleur entraîneur), Karim Benzema (meilleur joueur), Vinicius Junior (meilleur jeune), Thibaut Courtois (meilleur gardien) et Luka Modric (dans l'équipe type) lors du gala de l'UEFA.