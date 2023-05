Le Barça vise du lourd en plus de Messi, Ancelotti a Zidane dans le viseur

Zapping But! Football Club Les meilleurs moment de Gareth Bale

La presse catalane

Sport : "Six signatures"

On commence par Sport, qui annonce que le FC Barcelone compterait recruter cinq joueurs en plus de Lionel Messi cet été : Inigo Martinez (Athletic Bilbao), Ilkay Gundogan (Manchester City), Ruben Neves (Wolverhampton), Yannick Carrasco (Atlético Madrid) et Victor Roque (Atlético Paranaense).

Mundo Deportivo : "Amrabat, le nouveau Busquets"

De son côté, Mundo Deportivo croit savoir que le milieu de terrain de la Fiorentina, Sofyan Amrabat, serait le choix numéro 1 du Barça pour renforcer son entrejeu en vue de la saison prochaine.

La presse madrilène

Marca : "C'est le rêve de tout un peuple"

Du côté de Marca, on s'attarde sur la finale de la Coupe du Roi entre le Real Madrid et Osasuna, qui se jouera ce samedi (22h). À quelques heures de cette finale, le quotidien madrilène a eu un entretien avec l'entraîneur du club de Pampelune, Jagoba Arrasate.

AS : "Le rêve d'Ancelotti"

Enfin, AS rappelle, qu'en cas de sacre du Real Madrid en finale de la Coupe du Roi, Carlo Ancelotti remportera son dixième trophée sur le banc merengue, et ne sera plus qu'à une unité de Zinédine Zidane.