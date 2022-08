FC Barcelone, Real Madrid : le PSG inquiète le Barça pour Bernardo Silva, un Merengue déclare la guerre à un Blaugrana

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Sport : "Enfermé"

Dans son édition du jour, Sport fait le point sur le dossier Frenkie de Jong, qui refuse toujours de quitter le FC Barcelone malgré la volonté des dirigeants de le voir partir, et s'inquiète de l'intérêt du Paris Saint-Germain pour Bernardo Silva, qui est dans le viseur du Barça depuis le début du mercato estival.

#PortadaSPORT🗞️



💥¡ENROCADO!



🤔 El PSG se entromete por Bernardo Silvahttps://t.co/btmExiIJW0 — Diario SPORT (@sport) August 3, 2022

Mundo Deportivo : "Offensive finale"

L'autre quotidien catalan, Mundo Deportivo, s'attarde lui surtout sur les possibles arrivées de César Azpilicueta et Marcos Alonso au Barça et rappelle que les deux défenseurs de Chelsea ne viendront pas tant que le club blaugrana n'aura pas dégraisser son effectif et alléger sa masse salariale.

🗞 Las portadas deportivas del díahttps://t.co/RUqa3Xh3Hg — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 4, 2022

Marca : "Maintenant, c'est la guerre"

De son côté, Marca revient sur les déclarations d'Aurélien Tchouaméni après la signature de son ami et ancien coéquipier aux Girondins de Bordeaux, Jules Koundé, au Barça. "Maintenant, c'est la guerre entre nous", avait lâché sur le ton de l'humour le milieu de terrain du Real Madrid en story de son compte Instagram.

AS : "La légende continue"

AS fait ce jeudi sa Une sur Luka Modric, qui fêtera le 27 août prochain ses 10 ans au Real Madrid, et nous apprend que le milieu de terrain croate dépassera notamment Cristiano Ronaldo cette saison au nombre de matchs disputés avec la Casa Blanca.