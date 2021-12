FC Barcelone, Real Madrid - Mercato : Haaland, un geste qui laisse augurer un départ en janvier !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

L'émission espagnole El Chiringuito s'est enflammée hier soir pour une vidéo tournée par un journaliste présent au Signal Iduna Park pour le match entre le Borussia Dortmund et Greuther Fürth (3-0). On y voit Erling Haaland effectuer un tour d'honneur et saluer le public. C'est normal, c'est le dernier match de l'année 2021 à domicile, pourrait-on se dire. C'est vrai, sauf que le Norvégien est le seul à l'avoir fait dans son équipe ! Pour les journalistes d'El Chiringuito, pas de doute, il pourrait s'agir d'adieux.

Pour eux, le fait que Mino Raiola ait commencé son cirque médiatique autour de son poulain, que son entretien avec Joan Laporta ait filtré dans les médias, n'est pas anodin. Haaland pourrait réellement quitter Dortmund cet hiver. Auquel cas, ce serait une aubaine pour le Real Madrid mais pas pour le FC Barcelone ! En effet, comme nous l'avons relayé hier, le président de la Liga, Javier Tebas, confirme que les Merengue ont la latitude financière pour se payer le grand attaquant, pas les Blaugrana. A moins que Manchester City ne mette tout le monde d'accord…

⚠️⚠️⚠️@Francisco_Buyo ha CONSEGUIDO el VÍDEO de HAALAND que es PRIMICIA MUNDIAL de @elchiringuitotv



📞¡Hablamos con él en directo en #ChiringuitoHaaland! pic.twitter.com/KPr64LerH6 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 15, 2021