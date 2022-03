FC Barcelone, Real Madrid - Mercato : l'été catalan totalement dépendant de Haaland ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Le FC Barcelone a confirmé son retour au sommet avec son tonitruant 4-0 au Bernabeu dimanche soir. Le beau jeu est de retour, l'ambition aussi. Et peut-être également les moyens. Ce qui permettrait de recruter la cible prioritaire de Joan Laporta : Erling Haaland. On sait que le Real Madrid est également très chaud pour s'attacher les services du géant norvégien cet été mais le message de l'attaquant sur les réseaux sociaux après le Clasico laisse à penser que son cœur penche davantage en faveur des Blaugrana.

Seulement, à en croire le journaliste de Marca Luis Rojo, l'obsession Haaland pourrait finir par coûter cher au Barça. En effet, comme les finances catalanes ne sont pas bonnes, tout l'argent disponible sera mis sur le transfert du Norvégien. Et, en attendant de savoir s'il viendra ou pas, les autres pistes comme celle menant à Raphinha seront mises entre parenthèses. L'ancien Rennais n'est pas le meilleur exemple puisqu'Ousmane Dembélé pourrait finalement prolonger, ce qui mettrait un terme aux rumeurs concernant sa venue. Mais toutes les autres pistes onéreuses sont en stand-by en attendant le dénouement du dossier Haaland.

