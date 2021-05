FC Barcelone, Real Madrid - Mercato : la nouvelle confidence de taille sur l'avenir d'Haaland

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les chiffres de la saison 2020-2021 d'Antoine Griezmann

De quoi sera fait l'avenir d'Erling Braut Haaland ? Sur les tablettes des plus grandes écuries européennes à l'instar du Real Madrid, Manchester City ou encore le FC Barcelone, l'international norvégien aura l'embarras du choix s'il souhaite quitter le Borussia Dortmund cet été. Malgré les nombreuses sollicitations du jeune attaquant, étincelant sous les couleurs du BVB depuis son arrivée à l'hiver 2019, le directeur sportif du club de la Ruhr, Michael Zorc, a été très clair : Erling Haaland ne partira pas.

"Haaland jouera avec nous la saison prochaine. Je l'ai dit partout : nous continuons à prévoir l'équipe autour de lui. Je pourrais le dire cinq fois de plus, si c'est ce que vous voulez", a ainsi indiqué le directeur sportif en marge de la rencontre entre le BVB et Mayence ce dimanche.

