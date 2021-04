FC Barcelone, Real Madrid – Mercato : la réponse de Dortmund aux voyages du clan Haaland

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

En ce moment, c'est la tournée des grands Ducs pour l'entourage d'Erling Haaland (Borussia Dortmund). Hier, le père du joueur et l'agent Mino Raiola étaient en Espagne pour rencontrer les dirigeants du FC Barcelone et ceux du Real Madrid. Aujourd'hui, le duo est à Londres pour discuter avec quatre clubs anglais.

Si, dans le clan du Norvégien, on fait passer le message selon lequel Erling Haaland est bien sur le marché cet été, ce n'est vraiment pas le cas du côté du Borussia Dortmund. Certes l'ancien joueur du RB Salzbourg dispose d'une clause libératoire de 75 M€ mais celle-ci ne sera active qu'en 2022 et il faudra payer double (150 M€) pour s'offrir le « cyborg » maintenant.

Zorc ironise sur les vacances au soleil du clan Haaland

Du côté du BvB, on aurait pu prendre ombrage des voyages médiatiques du clan Haaland. Pour autant, Michaël Zorc, le directeur sportif du Borussia, est resté étonnement serein au moment de répondre à Sport1 : « Je n'ai rien contre le fait que les deux (Alf-Inge Haaland et Raiola) partent prendre le soleil en Méditerranée », a-t-il lâché en référence au périple espagnol des conseillers d'Haaland.

En même temps, à Dortmund, on a déjà fait part de ses doutes sur le fait qu'en période de Covid-19, un club autre que le PSG et Manchester City, soutenu par des fonds étatiques, soit prêt à payer plus de 100 M€ pour un transfert cet été.