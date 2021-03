FC Barcelone, Real Madrid – Mercato : le Barça prêt à creuser sa dette pour Haaland ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Fraîchement de retour à la présidence du FC Barcelone, Joan Laporta va désormais s'atteler à relancer le club catalan... Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le nouveau dirigeant blaugrana a des idées pour le Mercato à venir.

S'il ne reviendra pas sur l'accord trouvé par ses prédécesseurs sur la venue du défenseur de Manchester City, Eric Garcia (20 ans), qui arrivera libre l'été prochain, Joan Laporta n'envisage pas que la signature de joueurs libres pour convaincre Lionel Messi de prolonger en Catalogne.

Des obligations bancaires bientôt créées

Bien sûr, David Alaba (Bayern Munich, 28 ans), Sergio Agüero (Manchester City, 32 ans) ou encore Memphis Depay (OL, 27 ans) sont tous dans les bons papiers - les deux premiers ont même déjà fait l'objet de propositions – mais Joan Laporta rêve d'un gros coup pour finir de convaincre les Socios du bienfondé de l'avoir préféré à Victor Font et Toni Freixa.

Si l'on en croit AS, ce gros coup porte le nom d'Erling Haaland (Borussia Dortmund, 20 ans). Un joueur que Laporta rêve d'arracher au nez et à la barbe du Real Madrid et pour qui il serait prêt à toutes les folies... Y compris de creuser la dette du club via l'émission d'obligations bancaires pour se financer.

Conscient que le deal, incluant les commissions d'agents (son ami Mino Raiola), pourrait atteindre la barre des 100 M€, Joan Laporta cherche aussi à céder quelques joueurs pour rééquilibrer les finances. Philippe Coutinho (28 ans) et Antoine Griezmann (29 ans) seraient les premiers éléments poussés dehors dans le cadre de ces grandes manœuvres.