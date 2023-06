FC Barcelone, Real Madrid - Mercato : le Bayern a fixé le tarif pour Pavard

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Le défenseur français ne veut pas prolonger son contrat, qui se termine en 2024. Le Bayern a donc pris la décision de le mettre sur le marché, en faisant savoir que moyennant une indemnité comprise entre 35 et 40 M€, il accepterait de laisser filer son joueur. Selon le journaliste allemand de Sky Florian Petterberg, le Real Madrid, le FC Barcelone, les deux Manchester et d'autres clubs sont intéressés.

La fiche de Benjamin Pavard

Update #Pavard: As reported and now confirmed: He will be allowed to leave Bayern immediately. Bayern demands a transfer fee of €30-40m.



➡️ Real, Barcelona, ManCity, ManUtd and more clubs are in! @SkySportDE 🇫🇷 https://t.co/7NMnb3sYEF