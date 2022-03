FC Barcelone, Real Madrid - Mercato : l'explosif dossier Araujo réglé dans dix jours ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

En fin de contrat en 2023, Ronald Araujo fait l'objet d'une attention extrême de la part des dirigeants du FC Barcelone. Parce qu'il a explosé cette saison, qu'il est devenu un titulaire indiscutable de Xavi, qui l'aligne dans l'axe ou dans le couloir droit, et surtout parce que de nombreux grands clubs européens sont prêts à payer cher pour le recruter, à commencer par le Real Madrid.

En milieu de semaine, El Mundo Deportivo assurait que les discussions entre les deux parties étaient plutôt mal engagées car l'agent d'Araujo avait des demandes très élevées. Et le Barça, dont la marge de manœuvre financière est restreinte, ne voulait de toute façon pas faire n'importe quoi. Ça semblait donc mal engagé. Mais ce samedi, Laporta se montre plus optimiste. Il assure que les discussions vont désormais dans le bon sens et, mieux, qu'elles pourrait déboucher sur un accord dans les dix prochains jours. Une très bonne nouvelle pour Xavi, qui a érigé cette prolongation en priorité.

Laporta ya dijo en @mundodeportivo que la negociación va por el buen camino y Ronald, prioridad para Xavi, siempre se ha querido quedar



Se verán en los próximos 10 días para acercar posturas porque no quieren eternizar las conversaciones



Renovación vital https://t.co/u5PQDeB1US — Ferran Martínez (@martinezferran) March 26, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur