FC Barcelone, Real Madrid – Mercato : Messi ferait pencher la balance pour Haaland !

Si, en Espagne, la visite du clan Haaland a mis le feu au Real Madrid et au FC Barcelone, les médias locaux ne sont pas forcément très objectifs au moment d'évoquer la teneur de ces deux rendez-vous de Mino Raiola avec Florentino Perez et Joan Laporta.

En effet, du côté catalan, on assure que le Barça a une longueur d'avance sur le cas de l'attaquant de Dortmund et que le père du joueur a été séduit. Du côté madrilène, AS assure que le Real a une grande confiance en sa relation avec le Borussia pour mener à bien cette signature et compte sur l'amitié Odegaard – Haaland pour attirer le « cyborg » dans la Capitale. Comme souvent en Espagne, chaque média prèche pour sa paroisse et donne davantage dans le ressenti sur fond de propagande.

La presse norvégienne place le Barça en pôle

En revanche, il existe bel et bien une tendance chez des médias plus neutres que Sport, Mundo Deportivo ou AS. Journaliste pour le média norvégien VG, Arilas Ould-Saada est plutôt bien renseigné sur le dossier Erling Haaland. Dans un live sur Twitch, le Scandinave a donné un petit avantage au Barça dans cette lutte d'influence entre gros clubs. Pour lui, tout dépendra néanmoins de l'avenir de Lionel Messi.

« Messi peut être un facteur déterminant pour la décision d’Haaland. Je pense que pour Häaland cela peut être une grande source de motivation. Mais le plus important, c’est que le Barça ait un grand projet pour lui », a glissé le journaliste norvégien. Reste que le séjour anglais de Raiola et du père d'Haaland peut aussi influer sur la tendance... Tout comme les moyens réels de tous les clubs à finaliser le deal pour l'ancien joueur du RB Salzbourg. Rappelons quand même que le Borussia Dortmund n'est toujours pas vendeur pour l'été 2021 et attend 150 M€ pour sa pépite. Une somme que le Barça n'est pas en mesure de sortir dans l'état actuel de ses finances...