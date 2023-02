FC Barcelone, Real Madrid - Mercato : un stop pour Vitor Roque au Barça, une rumeur de plus arrive à Madrid !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Une offre du Barça refusée ?

Les jours se suivent et les informations deviennent contradictoires. Toutes au sujet d'un attaquant considéré au Brésil comme une pépite et qui évolue actuellement à l'Athletico Paranaense. Son nom ? Vitor Roque, ardemment courtisé par le PSG et le FC Barcelone. Comme nous vous le disions ces derniers jours sur notre site, le président du club brésilien a reconnu des approches au sujet de son joueur. Et averti qu'il ne partirait pas en-dessous d'un montant avoisinant les 40 millions d'euros. Trop pour le FC Barcelone. Difficile de le dire. Mais selon El Chiringuito, qui ne donne pas de montant, Paranaense aurait déjà repoussé une offre du club catalan. A suivre...

Un joueur de Naples au Real Madrid ?

C'est la Cadena Ser qui l'affirme : le Real Madrid a déjà prévu un plan B en cas d'échec dans le dossier Jude Bellingham. Et ce plan B porte un nom : Khvicha Kvaratskhelia, l'attaquant du Napoli, déjà auteur cette saison de dix buts et quatorze passes décisives. Le média espagnol ne précise pas en revanche à quel montant pourrait se conclure la transaction...