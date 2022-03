FC Barcelone, Real Madrid - Mercato : Xavi l'a mauvaise pour Haaland et Mbappé

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Depuis plusieurs mois, la presse espagnole en a fait des tonnes sur l'intérêt du FC Barcelone pour Erling Haaland. Joan Laporta ne cesse de répéter sa priorité. Et la semaine passée, Xavi avait un petit sourire en coin quand on lui parlait du Norvégien. Mais depuis, l'avenir du Norvégien s'écrit davantage du côté de Manchester City ou du Real Madrid. Et le sourire de l'entraîneur blaugrana s'est crispé...

Interrogé sur le sujet aujourd'hui en conférence de presse, à la veille du match retour contre Galatasaray (0-0 à l'aller) en 8es de finale retour d'Europa League, l'ancien milieu a répondu : « Ce sont des hypothèses. Nous travaillons sur le présent et demain, nous voulons gagner et passer au tour suivant. Le club travaille sur l’équipe future mais l’équipe prime encore plus que les individualités. Si elles s’ajoutent à l’équipe, c’est bien, mais l’équipe continue de prévaloir ». On en connaît un qui a baissé les bras sur le dossier Haaland !

Xavi: "Mbappé et Haaland vont rejoindre le Real Madrid ? Rien n'est encore arrivé, commenter les signatures à l'avance... Je n'y vois pas grand intérêt."



Raphaël Nouet

Rédacteur