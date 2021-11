FC Barcelone, Real Madrid - Mercato : Xavi torpille l’après Mbappé au PSG !

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Kylian Mbappé (PSG, 22 ans) a pris la parole pour évoquer son transfert avorté au Real Madrid cet été. « Un penalty raté à l’Euro et un non transfert cet été, coup sur coup, ça m’a forgé, a-t-il expliqué au micro de Téléfoot après la victoire hier contre le Kazakhstan avec les Bleus (8-0). Ça pèse sur le mental, ça m’a renforcé aussi. Maintenant, je suis humble et déterminé à faire une grande saison. »

La prise de parole de Mbappé dans la presse lors de la dernière trêve internationale l’a-t-elle libéré d’un poids ? « Je ne sais pas si cela a été libérateur mais je sais que je n’ai pas eu non plus de préparation physique complète, a-t-il rappelé. Vider son sac, ça aide, mais je suis mieux physiquement et plus heureux dans ma vie personnelle. Tout cela aide pour faire de grandes performances. Et puis, je me suis réfugié dans le travail. Je sais ce que je vaux et que ce n’est pas toujours la faute des autres. »

Si Mbappé venait à quitter le PSG en 2022, le PSG aurait déjà coché le nom de Karim Adeyemi sur ses tablettes. Problème : Xavi en aurait fait de même pour muscler son attaque ! Selon les informations de la chaîne Twitch Jijantes, la direction du Barça aurait même déjà rencontré l'entourage du joueur de 19 ans à plusieurs reprises pour se renseigner sur ses demandes sportives et financières. Pour le moment, le jeune goleador du Red Bull Salzbourg brille de mille feux avec 15 réalisations et 2 passes décisives en 22 rencontres disputées toutes compétitions confondues, dont 3 buts marqués en Ligue des Champions.

