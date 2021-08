FC Barcelone, Real Madrid : Messi parti, Coutinho, Bale et Benzema se frottent les mains

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

MUNDO DEPORTIVO : « Dernier train pour Coutinho »

Mundo Deportivo affirme que le départ de Lionel Messi a conduit Ronald Koeman de redonner une dernière chance à Philippe Coutinho. L’ailier brésilien a récupéré de sa blessure et semble désormais soulagé doublement d’un gros poids.

MARCA : « Bale a retrouvé le sourire »

Gareth Bale semble dans le même état d’esprit au Real Madrid, où Marca assure qu’il « a retrouvé le sourire » avec le départ de Zinédine Zidane et l’arrivée de Carlo Ancelotti. « L’entraîneur du Real Madrid se montre enchanté de l’attitude positive du Gallois », estime le quotidien madrilène. « C’est un autre homme, assure-t-on depuis Valdebebas. Son visage a changé. Carlo sait lui donner de l’espace. »

SPORT : « Échange Coutinho-Aubameyang »

SPORT prend le contre-pied de MD et assure qu’un échange entre ce même Coutinho et Pierre-Emerick Aubameyang est en train de prendre forme en coulisses. De son côté, Lionel Messi semble avoir déjà retrouvé le sourire du côté du PSG. Décidément, tout le monde est content...

AS : « Pichichi et prolongation »

As met en avant Karim Benzema, Pichichi de Liga après la première journée avec un doublé et en passe de prolonger son contrat au Real Madrid. Tout est prêt pour une extension d’un an, jusqu’en juin 2023. « Avec le départ de Messi au PSG, il se voit comme avec plus d’options que jamais de terminer meilleur buteur de Liga », glisse le quotidien madrilène.

