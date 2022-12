FC Barcelone, Real Madrid, PSG - Mercato : Benfica a refusé 100 M€ pour Fernandez, et pas de Liverpool

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Ce jeudi, le quotidien portugais Record annonce que le Benfica Lisbonne a refusé une proposition de 100 M€ pour Enzo Fernandez. Arrivé durant l'été chez les Aigles, le milieu de terrain argentin de 21 ans s'est immédiatement fait une place dans le onze de départ, impressionnant les observateurs et portant le SLB vers une première partie de saison inespérée (leader de la Liga, de son groupe de C1 devant le PSG et invaincu toutes compétitions confondues). Et il a confirmé son incroyable potentiel lors de la Coupe du monde, où il a été sacré révélation du tournoi en plus de décrocher le titre suprême.

Le Benfica savait qu'il allait être attaqué pour l'ancien de River mais peut-être pas aussi vite et aussi fort. Le Real Madrid, le FC Barcelone, Liverpool et le PSG sont tous chauds pour le recruter. Et l'un d'entre eux aurait donc déjà dégainé une offre. Ce ne serait pas Liverpool. Le président du SLB, Manuel Rui Costa, réclame 120 M€ pour son prodige. Au 1er janvier, jour d'ouverture du mercato, on devrait avoir atteint cette barre vu la vitesse à laquelle les enchères montent...