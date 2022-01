FC Barcelone, Real Madrid, PSG - Mercato : Dortmund contredit totalement Haaland

Zapping But! Football Club FC Barcelone : la liste des indésirables de Ronald Koeman

Elle a l'air d'être chouette, l'ambiance au Borussia Dortmund ! Vendredi soir, après son doublé inscrit contre Fribourg (5-1), Erling Haaland a expliqué qu'il allait bientôt prendre une décision concernant son avenir et la rendre publique car ses dirigeants lui avaient mis la pression. Seulement, les dirigeants en question, le directeur sportif, Michael Zorc, en tête, jurent ce dimanche dans Kicker qu'ils n'ont absolument rien demandé à l'attaquant norvégien.

"Les commentaires de Haaland nous ont un peu surpris, a expliqué l'emblématique ancien milieu de terrain. Actuellement, il n'y a aucune date limite et l n'y a même pas encore eu de discussions. Mais il est clair, compréhensible et purement professionnel que nous voudrons et que nous devons entamer des discussions à un moment donné." Le BvB aime visiblement se compliquer les choses ou faire croire l'impossible à ses supporters car il semble évident que Haaland n'a pas l'intention de rester une saison de plus...

