FC Barcelone, Real Madrid, PSG – Mercato : friture sur la ligne dans l'entourage d'Haaland

Si l'avenir d'Erling Haaland (Borussia Dortmund, 21 ans) est sujet à un feuilleton médiatique depuis de longs mois, c'est aussi parce que le Norvégien et son entourage n'ont pas encore rencontré la direction du club allemand pour clarifier la situation. Bien évidemment, la tendance lourde est à un départ du Cyborg mais pour aller où ?

En Allemagne, les médias l'envoient à Manchester City. En France, on caresse l'espoir qu'il remplace Kylian Mbappé au PSG même si le club francilien a un gros train de retard. En Espagne, on dit d'Haaland qu'il adore Marbella et va choisir la Liga, hésitant simplement entre le Real Madrid, son premier choix, et le FC Barcelone.

Le clan Haaland balance entre Real et Barça

Dans l'émission El Chiringuito, le journaliste Jose Alvarez a évoqué quelques distenssions entre son agent, le truculent Mino Raiola, et le père et conseiller du joueur Alf-Inge Haaland. Les deux hommes n'ont en effet pas la même priorité.

En froid avec Florentino Perez, Mino Raiola préfère discuter avec le Barça de son ami Joan Laporta mais le paternel Haaland affiche lui une préférence assez claire pour le Real. Comme souvent dans ces cas-là, ce sera au joueur d'avoir le dernier mot...

? "RAIOLA prefiere que HAALAND vaya al BARÇA y su PADRE opta por el REAL MADRID"



? Lo está contando @10JoseAlvarez en #ChiringuitoHaaland pic.twitter.com/CXm7PEiYRT — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 4, 2022