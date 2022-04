FC Barcelone, Real Madrid, PSG - Mercato : Haaland veut mentir sur son état de santé !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

La semaine dernière, l'entraîneur du Borussia Dortmund, Marco Rose, a confirmé ce que tout le monde pensait : Erling Haaland joue, mais avec des douleurs. Blessé à de nombreuses reprises depuis un an, le géant norvégien s'est en plus donné une énorme entorse d'une cheville avec sa sélection il y a dix jours mais il continue de jouer et prend des antidouleurs pour tenir le coup. Rose pense que Haaland veut faire son maximum pour aider le BvB à finir 2e voire à aller chercher le Bayern pour le titre.

Mais il semblerait également qu'il fasse son maximum pour ne pas alerter les clubs qui s'intéressent à lui. Selon la chaîne allemand Sport1, Haaland aurait demandé à Dortmund de ne plus communiquer sur ses pépins physiques. Et de fait, depuis deux mois, il n'y a eu aucun communiqué sur le sujet alors que le joueur a manqué des matches. Le but, selon Sport1 ? Ne pas inquiéter le Real Madrid, Manchester City, le FC Barcelone ou le PSG, qui s'apprêtent à mettre une fortune pour le recruter. Pas sûr que cacher ses problèmes physiques soit la meilleure méthode pour se faire accepter dans son nouveau club...

🚨 Haaland le habría pedido al Dortmund que no haga públicos sus diagnósticos https://t.co/91AbwlJyXV — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) April 16, 2022

Pour résumer Contrarié par les blessures depuis un an, Erling Haaland aurait demandé au Borussia Dortmund de ne plus communiquer sur son état de santé afin de ne pas mettre en péril un transfert en fin de saison vers le Real Madrid, le FC Barcelone ou Manchester City.

Raphaël Nouet

Rédacteur