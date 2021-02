FC Barcelone, Real Madrid, PSG - Mercato : la colère de Messi peut tout changer pour Mbappé

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Real Madrid : les maillots 2020-2021 dévoilés

Deux ans après avoir poussé fort pour que Neymar signe au PSG, la presse catalane est de nouveau au travail. Désormais, l'heure est à défendre le soldat Messi, que le FC Barcelone n'aura sans doute pas les moyens de conserver cet été. Alors que les rumeurs sur une possible arrivée au PSG se multiplient, le quotidien Sport publie des informations dont il a le secret.

Comme nous vous l'évoquions hier et confirmé par la Une de Sport du jour, Lionel Messi dirait « basta » aux rumeurs. Le numéro 10 argentin serait agacé de toutes les rumeurs récentes, d'autant plus que la Pulga n'aurait discuté avec personne au PSG selon la même source. Le quotidien catalan assure que Lionel Messi ne prendra aucune décision avant la fin de la saison. De quoi laisser de longs mois d'élucubrations à venir...

Le Real attend un départ de Messi pour bondir sur Mbappé

Et du côté de la presse madrilène, ce dossier Messi intéresse également au plus haut point. En effet, le quotidien Marca qui en fait sa Une assure que Messi est « la clé de Mbappé ». Estimant, sans doute à juste titre, que le PSG ne pourrait prolonger Neymar, recruter Messi et garder Mbappé, le journal espagnol précise que les dirigeants madrilènes sont dans l'attente de l'issue du dossier Messi pour bondir sur le jeune attaquant français. Sa colère ne fait donc pas leurs affaires...