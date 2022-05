FC Barcelone, Real Madrid, PSG - Mercato : Laporta lâche une bombe sur le futur salaire de Mbappé

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

L'avenir de Kylian Mbappé continue d'être commenté partout dans le monde. Et même à Barcelone ! En effet, lors d'une interview à Catalunya Radio cet après-midi, le président du FCB, Joan Laporta, a lâché une petite bombe concernant le futur salaire du champion du monde. D'après lui, il touchera 50 M€ net d'impôt s'il s'engage avec le Real Madrid. Le dirigeant catalan comptait ainsi expliquer aux socios blaugrana pourquoi leur club ne pouvait pas lutter avec la Maison Blanche pour le recrutement du crac.

Laporta était-il sérieux quand il a sorti ce chiffre ? On peut en douter car le clan Mbappé n'a pas négocié avec lui, focalisé qu'il est sur une signature au Real Madrid ou une prolongation au PSG. En outre, les premiers éléments du contrat de l'attaquant dans la capitale espagnole parlent plutôt d'émoluments tournant autour de 40 M€ brut. Mais peut-être que Laporta y a ajouté la très grosse prime à la signature que le joueur touchera quand il s'engagera avec le champion d'Espagne (100 M€). Dans tous les cas, les chiffres sont énormes. Et dans tous les cas, ils sont mérités, vu le talent du joueur et vu que le Real Madrid récupèrera certainement plus en sponsoring et en merchandising...

💰 Laporta asegura que Mbappé pide... ¡50 millones netos por temporada! https://t.co/UpM7yOlk3g — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) May 17, 2022

Pour résumer Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a déclaré lors d'une interview que le Real Madrid s'apprêtait à lâcher un salaire colossal à Kylian Mbappé, et en net ! Une véritable information ou un chiffre lancé à la va-vite pour justifier l'impossibilité de son club de se positionner sur le prodige ?

Raphaël Nouet

Rédacteur