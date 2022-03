FC Barcelone, Real Madrid, PSG – Mercato : le Bayern relancé pour Haaland, le Barça victime des fuites ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Où jouera Erling Haaland (Borussia Dortmund) l'an prochain ? Si la bataille semblait se résumer à un match à trois ou quatre incluant le FC Barcelone, le Real Madrid, Manchester City et le PSG, un club souvent écarté n'est pas encore totalement mort : le Bayern Munich.

Kahn (Bayern Munich) confirme sa rencontre avec Mino Raiola

En effet, à Sky Germany, Oliver Kahn (PDG du Bayern) a confirmé avoir rencontré Mino Raiola il y a quelques jours pour évoquer certains dossiers sensibles : « Oui, c'est vrai, j'étais à Monaco (où Raiola a son bureau). Mais j'étais aussi à Londres cette semaine, je voyage beaucoup en Europe. Il est tout à fait normal de croiser l'un ou l'autre conseiller de joueur. Ils comprendront que je ne parlerai pas publiquement du contenu de ces conversations ». Relancé sur Haaland, Kahn n'a ni confirmé ni démenti : « C'est un joueur qui joue pour le Borussia Dortmund et qui est blessé en ce moment. J'ai toujours souligné que je n'aime pas parler de joueurs d'autres clubs ».

D'après la presse locale, l'ancien gardien de but a surtout rencontré Raiola pour évoquer les cas de Noussair Mazraoui et Ryan Gravenberch mais des nouveaux renseignements ont été pris sur le cas Haaland... Sans doute dans l'éventualité où Robert Lewandowski venait à quitter la Bavière un an avant la fin de son contrat. Vu l'opposition de certains cadres du vestiaire du Bayern à la venue du Cyborg, il est cependant très peu probable que Munich se remette en course.

Les fuites n'ont pas arrangé le Barça

Le FC Barcelone, lui, est bel et bien en course mais les récentes fuites sur la rencontre Haaland – Xavi (rencontre démentie du bout des lèvres par Laporta plus que par son coach !) est un vrai souci. Vice-président du secteur marketing du FC Barcelone, Juli Guiu a reconnu à la radio El Món a Rac1 que cela avait posé quelques soucis : « Une réunion Xavi-Haaland ? Il y a des choses qu’il faut porter avec discrétion, mais dans ce club, il se passe des choses ».