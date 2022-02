FC Barcelone, Real Madrid, PSG - Mercato : le contrat en or que le Barça va proposer à Haaland

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Le FC Barcelone va être l’un des clubs les plus actifs sur le mercato estival. Le club catalan va tout tenter pour renforcer son attaque et recruter le norvégien Haaland. Un contrat en or attend le joueur de Dortmund au Barça.

“Sport“ dévoile le contrat que va proposer le FC Barcelone à Haaland : un contrat de 5 ans, avec un salaire de 20 millions par an, et des bonus en fonction des performances des joueurs et des titres remportés. De plus, le contrat sera revu après amélioration de la situation économique du club.

Le contrat que Barcelone va proposer à Haaland :



- Contrat de 5 ans



- Salaire de 20 millions par an



- Bonus en fonction des performances des joueurs et des titres remportés



- Le contrat sera revu après amélioration de la situation économique du club.



