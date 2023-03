FC Barcelone, Real Madrid, PSG - Mercato : le nouveau Messi vers un autre grand d'Europe

Depuis qu'il a percé en équipe première de Velez Sarsfield, en début d'année, Gianluca Prestianni confirme les promesses placées en lui. Car l'Argentin de 17 ans est tout simplement présenté comme le nouveau Messi. Même petit gabarit, même pied gauche magique. On sait que ce genre de comparaisons n'est jamais bon pour un jeune mais cela a suffi pour attirer le regard de tous les grands clubs européens. Prestianni a été envoyé à Barcelone, au Real Madrid ou encore au PSG ces dernières semaines.

Mais selon Ekrem Konur, c'est le Benfica Lisbonne qui serait en pole sur ce dossier ! Les Aigles sont passés maîtres dans l'art de révéler des Sud-Américains, le dernier exemple en date étant Enzo Fernandez, arrivé l'été dernier au Portugal et reparti en janvier pour Chelsea moyennant un chèque de 120 M€. Le Benfica est la destination parfaite pour un jeune joueur puisque son championnat est moins compétitif que la Premier League ou la Liga et que lui n'hésite pas à laisser du temps à ses recrues pour exprimer leur talent.

🚨#EXCL• SL Benfica have checked on the situation of Gianluca Prestianni, the 17-year-old player of CA Vélez Sarsfield.



⚠️Real Madrid, PSG, Manchester City and Barcelona have all been linked with the Argentine talent. pic.twitter.com/DeCseQkT8Z