FC Barcelone, Real Madrid, PSG – Mercato : les cartes sont redistribuées dans le dossier Haaland !

Si les clubs espagnols (Real Madrid, FC Barcelone) ainsi que Manchester City semblaient les mieux placés dans la course à Erling Haaland (Borussia Dortmund, 21 ans), le dossier du Norvégien est visiblement très volatile.

Longtemps éjecté des candidats possibles à la signature du Cyborg, le Bayern Munich – qui sent le vent tourner avec le départ de Robert Lewandowski – a fait un virage à 180° dans ce dossier qu'il avait pourtant lâché.

Le Bayern se replace, le Barça détaché ?

Dans l'émission Esport3, le journaliste Oriol Domenech a notamment annoncé que le club bavarois en avait fait sa cible numéro 1 et était désormais prêt à payer tout ce qu'Erling Haaland et son agent Mino Raiola réclamaient. Un changement cap qui replace le Bayern parmi les candidats sérieux au même titre que le Real Madrid et Manchester City.

En revanche, le journaliste est beaucoup moins optimiste pour le FC Barcelone, une piste qui s'est essouflée selon lui, et pour le PSG, qui n'a pas encore réellement bougé mais qui ne fait pas s'enthousiasmer Haaland. Ce jeu de chaise musicale en place est d'ailleurs l'une des raisons du regain d'intérêt du Barça... pour Lewandowski.

Alexandre Corboz

Rédacteur