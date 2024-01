FC Barcelone, Real Madrid, PSG - Mercato : un club est passé à l'attaque pour le nouveau Messi

A l'instar du Real Madrid, le FC Barcelone a décidé de miser sur les meilleurs talents brésiliens dès leur plus jeune âge, plutôt que de dépenser des fortunes une fois qu'ils auront explosé en Europe. Une nécessité plus qu'un choix pour les Blaugranas, dont les caisses sont désespérément vides après le terrible passage à la présidence de Josep Maria Bartomeu...

Selon Ekrem Konur, le Barça aurait pris une longueur d'avance sur la concurrence incarnée par le PSG, le Real Madrid, Chelsea et les deux Manchester dans le dossier Estevao Willian. Ce jeune ailier droit de 16 ans, qui joue à Palmeiras (comme Endrick), est présenté comme le nouveau Lionel Messi. Les Blaugranas ne peuvent faire autrement que tenter de l'attirer pour succéder à La Pulga sous leur célèbre maillot. Reste le plus compliqué : se mettre d'accord avec Palmeiras pour le règlement de sa clause de départ, fixée à 60 M€. Estevao, surnommé Messinho, ne pourra rejoindre l'Europe qu'à sa majorité, en avril 2025.

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

💣💥 | 🇧🇷 | Barcelona are advancing to sign Estêvão Willian, the 17-year-old winger of Palmeiras.🟢 #AvantiPalestra 🔵 #ForçaBarça https://t.co/GFBoefOJTh pic.twitter.com/kqPqwisseg