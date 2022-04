FC Barcelone, Real Madrid, PSG - Mercato : une réunion décisive hier pour Haaland à Monaco

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Deux jours après un Bayern-Dortmund (3-1) sur lequel il n'a pas du tout pesé, ratant même une énorme occasion, Erling Haaland s'est offert un petit moment de détente à Monaco hier. Mais l'attaquant norvégien n'était pas en Principauté que pour profiter du luxe et du soleil. Il y a rencontré son agent, Mino Raiola, pour faire le point sur son avenir, sachant que ses prétendants ont jusqu'à samedi pour lever l'option d'achat de 75 M€ figurant dans son contrat au Borussia.

D'après les informations de Sport, cette réunion a surtout confirmé que l'avenir de Haaland se situait en Angleterre, plus précisément à Manchester City. Le Real Madrid, son rêve depuis toujours, n'a pas l'intention de se positionner cet été pour lui. Et le FC Barcelone n'a pas un projet et des finances suffisament forts pour l'attirer. Ce devrait donc être le City de Pep Guardiola, un club qu'il supportait plus jeune quand son père y évoluait et qui lui propose un salaire royal ainsi qu'un projet très ambitieux.

Un courtisan se détache pour Erling Haaland https://t.co/kjDaOLooR1 — Foot Mercato (@footmercato) April 26, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur