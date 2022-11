FC Barcelone, Real Madrid, PSG - Mercato : Xavi fait la cour à Endrick et va superviser Gündogan

Un temps dans la course, le FC Barcelone donnait l'impression d'avoir pris du recul dans la quête de la signature d'Endrick. Le prodige brésilien de 16 ans a vu le PSG formuler une première offre à Palmeiras, fait l'objet d'une cour intense du Real Madrid et est également dans le viseur de Chelsea ou de Newcastle. Mais les Blaugrana n'ont pas lâché l'affaire, loin de là, si on en croit leur entraîneur, Xavi, qui a déclaré à ESPN : "Nous sommes en discussion avec son père mais également avec lui. Nous leur avons expliqué le projet. Nous voulons des talents comme lui. C'est le genre de joueurs dont nous avons besoin". Reste à savoir si le FCB pourra se mêler à la course aux millions que vont lancer Paris, Chelsea ou le Real...

Par ailleurs, Xavi sera un spectateur attentif du match entre l'Allemagne et l'Espagne ce dimanche (20h). D'abord parce qu'en tant qu'ancien international espagnol et vainqueur de la Coupe du monde 2010, il s'intéresse forcément à la Roja. Mais aussi parce qu'il lorgne le milieu allemand Ilkay Gündogan (32 ans), en fin de contrat avec Manchester City en juin. L'ancien joueur du Borussia Dortmund est l'une des pistes explorées pour l'après-Busquets.

Barça manager Xavi on Endrick: “We've been talking with Endrick’s father and also with the player. I explained them the project. We want him, he’s a top talent”, tells ESPN. 🚨🔵🔴🇧🇷 #FCB



“Endrick is the kind of player we need. I hope he joins Barça. It's up to him to decide”. pic.twitter.com/SWIZmg0MqA