FC Barcelone, Real Madrid, Stade Rennais - Mercato : nouvelle clause libératoire pour Endrick, les Merengue renoncent

Même si la hype autour de son nom est quelque peu retombée depuis mars et sa tournée européenne, qui l'avait vu visiter notamment les installations du Real Madrid et du FC Barcelone, Endrick continue d'être au centre de l'attention au Brésil. Cet attaquant, qui aura 16 ans le 21 juillet, y est considéré comme un futur grand et il a droit, de fait, à de nombreux égards de la part de son club, Palmeiras.

Le plus important était une clause libératoire à la hauteur de son talent et des clubs qui le suivent. Selon Marca, Endrick devrait signer un nouveau contrat avec le club de Palmeiras qui verra sa clause libératoire fixée à 60 M€. Et ça risque de devenir un problème car, d'après le quotidien sportif espagnol, ça fera trop pour le Real Madrid. Et ça devrait l'être également pour le FC Barcelone, en difficulté financière, et le Stade Rennais, qui n'a jamais eu de tels moyens. Bref, la bonne nouvelle immédiate pour Endrick devrait en être une mauvaise sur le long terme...

Back on transfer news for @espn tonight:



🇫🇷 #LFC have missed out on Mbappe after he agreed terms with Real Madrid.



💰 #AVFC to meet Boubacar Kamara salary demands.(@Ekremkonur)



🇧🇷 Endrick release clause will be €60m. (@FabrizioRomano)https://t.co/qTV3y8Usuk —  Adam Brown (@AdamMNVi) May 17, 2022

