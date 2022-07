FC Barcelone : Rennes lâche Umtiti, un autre départ juteux en vue, une arrivé lundi ?

Samuel Umtiti (28 ans) ne rejoindra pas Florian Maurice et Bruno Genesio au Stade Rennais. Alors que le défenseur central du FC Barcelone était suivi de près par la cellule recrutement du club breton, Fabrizio Romano est limpide : les négociations ont été rompues par le SRFC.

« Rennes est sur le point de quitter les négociations pour Samuel Umtiti, car ils veulent signer Morato de Benfica, on m’a dit que c'était proche, a signifié le spécialiste des transferts sur Twitter. Barcelone pousse toujours pour vendre Umtiti après Lenglet et Manaj. »

Ce même Romano ajoute que le prochain départ du Barça sur ce mercato estival devrait être Francisco Trincão (22 ans). Comme évoqué ces derniers jours, le Sporting Portugal devrait débourser 10 millions d’euros pour le recruter en incluant 50% favorable au FCB pour une éventuelle revente.

Dans le sens des arrivées, le FC Barcelone pourrait voir débarquer Raphinha dès lundi. Selon Sport, tout serait ok entre mes trois parties pour une signature de l'ailier brésilien de Leeds United dans 48 heures. Ce dossier pourrait mettre fin aux espoirs pour Ousmane Dembélé.

