FC Barcelone : Ronald Koeman en dit plus sur l'objectif numéro 1 du mercato

Ironie (cruelle) de l'histoire, il n'est pas dit que Ronald Koeman travaille un jour avec le défenseur, Eric Garcia. Ce dernier, qui appartient toujours à Manchester City et qui faisait figure de priorité pour le technicien néerlandais, se devait d'arriver au mercato d'hiver. Du moins la tendance le laissait penser. Seulement voilà, le FC Barcelone est financièrement très mal en point et se trouve, à l'heure actuelle, dirigé par un comité transitoire qui ne souhaite guère creuser un déficit déjà abyssal.

Résultat, et c'est Koeman qui l'a confirmé lors de sa conférence de presse, ce jour, Eric Garcia, formé au sein du club catalan, ne devrait arriver que la saison prochaine. Libre et en provenance de City. "J'ai discuté avec Pep (Guardiola) pour lui souhaiter joyeux anniversaire pour ses 50 ans, mais on n'a pas parlé d'Eric Garcia. Parce que ce n'est pas mon travail. On sait qu'il viendra sûrement la saison prochaine. Si ça ne se fait pas en janvier, on l'acceptera et on va aller de l'avant".