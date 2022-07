FC Barcelone : sa prolongation, ses objectifs... Ousmane Dembélé sort du silence

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

En fin de contrat au FC Barcelone, Opusmane Dembélé a finalement prolongé de deux saisons au Barça où il touchera 11 M€ nets par saison, et ce malgré les convoitises du PSG, Chelsea, Manchester United et du Bayern Munich. «Je suis très content de cette prolongation, a confié l'ailier sur le site du club catalan. Le Barça est le club de mes rêves depuis que je suis petit. Les trois premières années ont été très difficiles pour moi. Maintenant, j'ai la confiance de tout le monde et je vais beaucoup mieux. J'espère que ce sera ma meilleure saison. »

Il vise la C1

Et à lui d'ajouter : « Rester a toujours été ma première option. Je l'ai dit au président et à l'entraîneur. Ça a pris du temps, mais maintenant tout le monde est content. Je veux tout donner et aider l'équipe à gagner des titres. Gagner la Ligue des champions est un rêve pour moi et je vais tout donner pour qu'il se réalise. »