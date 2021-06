FC Barcelone, Stade Rennais, OL - Mercato : la couleur est annoncée pour Fekir

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan de Ronald Koeman à la loupe

Nabil Fékir a trouvé son rythme de croisière en Espagne ! Depuis son arrivée au Bétis Séville en provenance de l'Olympique Lyonnais, l'international français s'épanouit au sein du collectif de la formation andalouse. Performant sur les terrains de Liga la saison dernière (5 buts et 6 passes décisives en 33 matches), l'ancien gone a attiré l'attention de plusieurs clubs à l'instar du FC Barcelone et du Stade Rennais.

Mais le Bétis Séville a mis les choses au clair concernant le futur de Nabil Fékir. Directeur sportif du club andalou, Antonio Cordon s'est en effet prononcé sur la situation lors de la présentation de l'ancien bordelais, Youssouf Sabaly. "Fekir est une pièce maîtresse et si quelqu’un le veut, il devra payer beaucoup d’argent". Une déclaration qui a le mérite d'être claire. Il faudra mettre la main à la poche pour enrôler Nabil Fékir cet été.

Le Bétis annonce la couleur

