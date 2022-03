FC Barcelone : Ter Stegen répand le doute

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Le FC Barcelone concède un grand nombre d’occasions lors de ses matchs. Des lacunes défensives qui ne plaisent pas du tout aux dirigeants du club catalan. Si les défenseurs en sont la première cause, le gardien allemand Marc André Ter Stegen ne rassure pas non plus.

Selon la “Cadena Ser“, les dirigeants du FC Barcelone cherchent une alternative à l’ancien gardien du Borussia Mönchengladbach. La radio espagnole affirme qu’il ne s'agirait pas d'une doublure pour l'Allemand, mais bien d'un concurrent sérieux capable de prendre sa place.