FC Barcelone : Torres, Dembélé, Haaland, les départs... Xavi se lâche sur le Mercato !

Sur les soucis d'effectifs avant d'aller à Majorque

« Nous devons respecter les règles, mais nous avons 18 blessés, onze à cause du Covid. Si nous voulons un spectacle, la Ligue ne peut pas (faire jouer ce type de match)... C'est un jeu déséquilibré pour tout le monde. La situation est extrême. Maintenant, nous faisons des tests d'antigène et il pourrait y avoir plus de cas (…) Pedri, Ansu et Memphis ? En principe, je ne compte pas sur eux demain. Ils ont repris l'entraînement partiel mais ils ne sont pas à 100% ».

Sur l'arrivée de Ferran Torres

« C'est une signature spectaculaire. Il a une ambition et des prédispositions énormes. Il va nous donner beaucoup. Il a eu d'excellents entraîneurs, il peut jouer dans les trois positions devant. Nous verrons comment le problème de la limite de salaire demeure. Il faut qu'il y ait des sorties. Si Ousmane renouvelle, ça nous permettrait de faire une ou deux signatures ».

Sur la prolongation d'Ousmane Dembélé

« Je lui ai naturellement dit qu'on avait besoin de lui. C'est un joueur important pour nous. Il sait que le projet sportif est très intéressant pour lui. La question économique ne me concerne pas. Le projet sportif qu'on lui propose ne sera pas meilleur dans un autre club. Il l'a compris et le projet sportif peut l'emporter sur le projet économique, donc je suis optimiste ».

Sur les rumeurs Morata et Haaland

« Parlons des joueurs que nous avons. Ferran Torres et Alves vont améliorer notre équipe, ils sont très bons pour notre style de jeu. Le reste sont des hypothèses, cela ne me concerne pas ».

Sur les départs espérés (Umtiti, Coutinho, Dest)

« Nous y travaillons. Le marché des transferts a commencé aujourd'hui. Nous devons évaluer beaucoup de choses. Donc, les gens doivent sortir en premier, c'est clair ».

Sur les cas De Jong et Demir

« Ils ont un contrat, ils font partie de l'effectif et ils peuvent participer à tout moment. Il va falloir jouer avec la limite de salaire, mais tous les deux font partie de l'effectif aujourd'hui ».