FC Barcelone : un licenciement retentissant déjà programmé ?

L'incompréhension gagne du terrain. Les critiques également. Et on se demande bien si le FC Barcelone ne va pas avoir un nouvel entraîneur dans les prochaines semaines. Car si l'entraîneur Ronald Koeman, sous contrat jusqu'en 2022, paraissait intouchable ces derniers mois, il en est tout autrement depuis quelques jours.

En cause, notamment, les deux derniers matches face à l'Atletico Madrid (0-0) et, surtout, le nul concédé face à Levante hier soir (3-3). Avec une formation catalane incapable de conserver deux fois l'avantage (2-0, 3-2). Ce matin, les médias espagnols détruisent littéralement Koeman et prédisent assez clairement son départ.

Pour Sport, "les Blaugrana ont manqué l’occasion de remporter le titre et cela ne fait qu’accroître les critiques à l’encontre du technicien néerlandais, qui est sur la corde raide. Peu de gens lui font confiance. Ils lui reprochent des erreurs tactiques et une faible capacité de manœuvre dans les moments décisifs ou difficiles. Le fait d’avoir remporté la Coupe ne sert pas de caution. Messi a beau se donner, le doublé parait très compliqué. Aussi compliqué qu’un maintien de Koeman sur le banc."

Pour AS, "Koeman n'est pas le seul coupable de l'inexplicable autodestruction de Barcelone, mais il n’a pas aidé à empêcher ce drame et sa gestion du jeu laissait beaucoup à désirer, tacle le journal. Compte tenu de ce qui s'est passé mardi à Valence, le maintien du Néerlandais semble plus difficile que jamais."