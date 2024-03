FC Barcelone : un sommet entre Laporta et Mendes a tranché l’avenir de Cancelo et Felix

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Le FC Barcelone ne perd pas de temps en vue de la saison prochaine. Si le successeur de Xavi n’est pas encore connu, Joan Laporta prépare son effectif et s’est réuni avec Jorge Mendes hier soir en Catalogne.

Le Barça veut recruter Cancelo

Selon Sport, les deux hommes ont évoqué l’avenir des deux Joao (Félix et Cancelo), prêtés, et les offres reçues pour le jeune défenseur espagnol Alejandro Baldé. Cette nuit, le journaliste d'El Chiringuito José Alvarez a ajouté que le Barça allait tenter de recruter Cancelo et que l’avenir de Felix dépendrait du futur coach. Si oui, le Portugais ne viendrait qu’en prêt.

🚨 "El BARÇA va a intentar FICHAR a CANCELO".



💣"JOAO FÉLIX dependerá del entrenador y solo vendría CEDIDO".



Información de @10JoseAlvarez en #ChiringuitoBarcelona. pic.twitter.com/aeeF9xUS8r — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 6, 2024

Podcast Men's Up Life